為推動公辦都更「早進場、擴量能」，台北市政府今年3月推動「公辦都更7599專案計畫」，不過台北市議員林杏兒指出，北市有7成房屋屋齡30年以上，然而本專案今年卻僅受理10件，推動效果恐怕不佳。台北市長蔣萬安則承諾，未來會滾動式檢討專案推行，考量量能是否能收受更多案件。

蔣萬安今赴議會進行明年度施政計畫與預算報告，林杏兒質詢時表示，蔣於報告中指出，明年要加速公辦都更，而北市房屋中，屋齡30年以上的房屋占了7成以上，市府力推「7599」，然而今年卻僅受理10件，難道未來民眾提交申請只能「先搶先贏」，照如此進度要花幾年才能完成都更？

蔣萬安回覆，本計畫第1年目標設定就是受理10件，同時市府還有防災型都更與整宅專案等計畫正在進行。林杏兒則認為，都市更新不宜拖延，且在都更時民眾較信任政府，1年僅收受10件真的太少，人力與預算都在增加，為何本專案受理數不能增加？

蔣萬安則承諾，會進行滾動式檢討，並考量量能，研議是否能開放受理更多案件，都更處長陳建華也附和表示，若量能允許會提高收件數。