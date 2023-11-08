味全龍先發投手伍鐸2局下化解無人出局滿壘失分危機後興奮怒吼。（陳怡誠攝）

（更新6局賽況）中職「台灣大賽」第4戰繼續在桃園進行，前3戰打完1勝2敗落後的味全龍力拚扳平戰局，6局上靠著林孝程、蔣少宏安打及冉承霖內野滾地球單局攻下2分，再度要回領先，6局打完龍隊3比1暫時領先樂天桃猿。

2局上1出局後林孝程靠選球上壘後發動盜壘，再靠著捕手傳球失誤上三壘，張政禹打出投手方向滾地球打到陳克羿後彈到二壘，林立發生傳球失誤，林孝程也趁機跑回球隊第1分。

下半局輪到桃猿展開反攻，廖健富內野安打，林承飛打出三壘方向滾地球，劉基鴻傳二壘發生暴傳，朱育賢四壞保送形成無人出局滿壘局面，接下來成晉、嚴宏鈞都敲出右外野飛球，但距離不夠都沒能形成高飛犧牲打，最後伍鐸K掉陳晨威，他也激動怒吼。

樂天桃猿陳鴻文（左二）在6局上出現亂流單局掉丟2分。（陳怡誠攝）

5局下落後的桃猿再次展開攻勢，1出局後林立、陳俊秀連續安打攻佔一、三壘，梁家榮敲出三壘方向滾地球雖然出局但有1分打點，也幫助球隊扳平戰局。

樂天桃猿梁家榮5局下敲出三壘滾地球送回三壘跑者，幫助球隊追平戰局。（陳怡誠攝）

6局上龍隊由林孝程二壘安打展開攻勢，張政禹短打，投手陳鴻文選擇傳三壘但沒能抓到跑者，蔣少宏再敲出左外野一壘安打打破平手局面，冉承霖二壘方向滾地球再下一城，龍隊單局攻下2分要回領先。