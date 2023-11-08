新生代藝人元元(吳婕安)，不僅擁有天使般的甜美外型，也有惡魔般的火辣身材。在電視節目和網路平台上，憑藉自然不做作的風格，深受粉絲們的喜愛，目前在IG上已累積近105萬粉絲。

超高人氣的她，抓住今年的尾巴，決定推出寫真書《元味覺醒》元元寫真書尖端限定特裝版以及《元味覺醒》元元寫真書限定版特典。本次作品隆重邀請到旅日時尚攝影師林千翔操刀，去往日本涉谷、東京鐵塔、富士山河口湖、東京大學、神宮外苑等知名地點取景。透過林千翔攝影師的巧妙的運鏡，為元元打造出獨特且大膽的風格，期望為粉絲帶來令人耳目一新的視覺效果。

元元年末推出寫真書。（尖端出版提供）

在訪問時，元元特別提到本次的拍攝相當具有挑戰性，因為在尺度上有著相較以往的更大突破。不管是裸湯、床鋪趴姿還是淋浴等場景，都讓她感到非常刺激及害羞，畢竟只要一不注意，就會有直接走光的風險。好在有專業團隊的加持，拍攝過程都非常謹慎小心。此次兩款寫真書即將在11月9日開始預購。