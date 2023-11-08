近年來各國紛紛吹起耽美風，BL（Boy’s Love）＆GL（Girl’s Love）劇集異軍突起，LINE TV與文化內容策進院共同合作《Be Love,Go Love -華語原創影集開發計畫》，今（8日）舉行記者會，正式宣佈徵件啟動，邀請獲封「韓腐天花板」的BL劇《語意錯誤》導演金率挺、製作人李賀恩，及台灣BL劇《HIStory3-那一天》主演宋偉恩一同參與記者會與大師講堂，為計畫揭開序幕。

《語意錯誤》在去年播出後掀起追劇熱潮，更有不少人稱因為2位男主角朴栖含、朴宰燦間的化學反應太好，讓翻拍的劇集甚至精采程度更勝原著小說，製作人李賀恩分享「選角時有盡量選擇與原著外型較為相似的演員」，導演金率挺則補充「還有因為他們要演情侶，所以2人的化學反應很重要，所以選角時會不是只找『一個演員』，而是另一個演員也要一起找，看2人搭配在一起的時候是否能產生化學效應，這件事非常重要。」至於劇迷們瘋狂敲碗的第2季，導演金率挺保守地說，「因為牽扯了很多層面，包含製作公司、經紀公司等，如果各方面都協調好的話，或許可以期待看看。」

導演金率挺還說在策畫階段，就有先了考察了各國的BL作品，當時有看了台灣的《永遠的第一名》，製作人李賀恩也稱：「因為台灣好像比較開放一點，所以劇中的肢體接觸更多、尺度更大，我們也想說韓國之後是不是也要朝這個方向發展。」她還直誇宋偉恩個子高、外型條件優秀，有非常多角色都很適合，很期待未來有機會可以合作，讓身為《語意錯誤》鐵粉的宋偉恩興奮喊「我現在需要很多鎮定劑」，會後受訪時，他依舊難掩激動地說，私下有在學韓文，若真的有這個演出機會，「我可以自己出機票和住宿費」，即使是客串某個小角色也行。

被問及最想和哪位韓國演員合作，他立刻點名《語意錯誤》主演朴宰燦，得知對方12月9日將來台舉辦粉絲見面會，宋偉恩也興奮直呼「我想去！你們有票嗎？我要去！」還敲碗朴栖含和朴宰燦來台舉辦CP見面會，他也分享對於劇中最印象深刻的橋段是「酒吧喝醉戲」，大讚「這場戲導演的調度、演員的演技都恰到好處，要有很大的默契跟相互信任才拍得出來」。

最後，他大方聊起對於劇迷們「嗑CP」的想法，宋偉恩希望粉絲們能給演員一點空間，「因為我學的是方法演技，演戲過程一定要讓我走心，我才有辦法詮釋，所以對我來說都是『真的』，只是如果要問其他有的、沒有的八卦，那我絕對不會回答。拍戲的過程中我都很享受，一定要找到一個支點，我們才有辦法演出。我們在社群網站上看到粉絲剪輯的那些畫面，這個絕對是演不出來的。」也笑說還會以BL劇前輩的身分提醒後輩，不要營業太過頭。