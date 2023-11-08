許多人都會在好市多消費時，順道在賣場購買熟食滿足飲食需求。一位女子近日在好市多買了新上市的川味香辣拌雞，原本打算和同事一起分食，沒想到香辣微麻的醬汁相當開胃，讓她忍不住多吃了好幾口，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她以為川味香辣拌雞很清爽、少負擔，原本還想跟同事一起分食，「恕不知醬汁香辣微麻，吃起來超開胃」，且蒟蒻麵條沒有一般的蒟蒻怪味、雞肉份量也很多，讓她一下子多吃了好幾口，直呼「想減肥少吃的，千萬別買這款…」。

對此，許多網友紛紛回應，「昨天去逛也有入手，還不錯，醬汁小麻帶香但不辣，雞肉份量真的比想像中的多，反倒是蒟蒻少了些。醬汁沒一次全倒，裝起來用湯匙淋，還可以留著再拌其他的，蠻好」、「份量分兩份，醬用沾的方式，是很好的減肥餐」、「分兩餐吃，剩下的醬汁煮冬粉乾拌，再燙一些大陸妹，加幾隻蝦，超好吃」。

不過也有不少人指出，川味香辣拌雞要價300多元並不便宜，「這個價錢我一點都不心動」、「你說錯了，想減肥應該多買一點，價格365，每天吃這樣不用多久，就可以省錢了！」、「份量還好，畢竟單價不低」。