基隆市警察局第二分局近期發現一名黃姓員警與轄內毒犯接觸來往，立即陳報警察局督察科靖紀小組、刑警大隊共同成立專案小組，並報請基隆地檢署指揮偵辦，於8日搜索黃員辦公室及交通工具，警詢後依毒品、洩密等罪嫌移送偵辦，相關罪證報請基隆地檢署進一步調查。

據了解，當初警方在調查一名轄區內販毒嫌犯時，該嫌突然指稱黃姓員警也有向他購買毒品。警方當下不敢大意，持續調查蒐證，於8日正式搜索黃姓員警的辦公室及交通工具。

警方指出，在當下調查時，還查出黃姓員警有無故登入系統去查詢其他毒販個資情形，動機為何還有待調查。在調查後，雖然暫未查出黃員有持有毒品或是施用之情形，但相關犯嫌重大，依毒品與洩密罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

第二分局強調，本案由警察局與分局自清自檢，而黃員知法犯法，影響警譽重大，不排除將依警察人員人事條例核予免職。

分局長張澤銘表示，針對員警違法違紀案件，主動調查，依法嚴處，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，以「警紀警辦」、「毋枉毋縱」的立場，全力杜絕員警風紀案件發生，展現淨化團隊決心，以維警譽。

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