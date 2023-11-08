參與虎頭山淨山活動志工說，大多是菸蒂、衛生紙及瓶罐，呼籲民眾隨手將垃圾帶下山。（楊靜茹攝）

南投縣府在草屯鎮、南投市、竹山鎮及埔里鎮共四大鄉鎮，先後舉行淨溪、淨山活動，呼籲更多企業響應，發揮社會責任。（楊靜茹攝）

楊靜茹／南投報導

南投縣埔里鎮知名景點虎頭山，常有民眾前往運動、賞景，卻有人亂丟垃圾，12月5日是國際志工日，南投縣府、埔里鎮公所鼓勵企業及社區參與志願服務，8日在地理中心碑舉行虎頭山淨山活動。志工說，大多是菸蒂、衛生紙及瓶罐，籲民眾隨手將垃圾帶下山。

南投縣政府社勞處攜手埔里鎮公所舉行「愛在南投、企業志工服務計畫」，鼓勵企業展現社會責任，投入社區公益服務，在地企業18度C巧克力工房、九族文化村、喝喝茶及日月潭經典大飯店響應，攜手北門、慈恩等社區的志工隊，8日在地虎頭山進行淨山活動。

埔里鎮長廖志成說，埔里地理中心碑風景秀麗，吸引很多人來觀光，從事登山健行、騎單車、飛行傘等運動，每逢假日過後，步道周邊都會出現保特瓶、菸蒂等垃圾，有礙觀瞻，在地企業、社區志工隊響應虎頭山淨山活動。

南投縣社勞處科長呂建蒼表示，12月5日是國際志工日，鼓勵企業發揮社會責任，透過公益活動增進與在地社區交流，因此在草屯鎮、南投市、竹山鎮及埔里鎮共四大鄉鎮，先後舉行淨溪、淨山活動， 希望有各多行業加入，造福更多鄉親。

參與的社區志工說，為了維護地理中心碑的環境，一點都不覺得累，就當作爬山運動；撿拾垃圾大部分都是菸蒂、衛生紙及飲料瓶罐，呼籲來觀光或運動的民眾，能隨手將垃圾帶下山，一起愛護美麗的埔里。