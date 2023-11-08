香港34歲女星陳靜（Dada）從出道就以甜美臉蛋加上傲人E罩杯身材，獲得「性感E級女神」美名，演技還曾獲得香港金像獎肯定。陳靜先前被發現與女星阿Sa蔡卓妍前男友富三代石恆聰互動頻繁，兩人疑似交往中；陳靜7日無預警曬出拍白紗照花絮，超兇S曲線全被看光，但仍未正面回應是否有喜事。

陳靜加入演藝圈後，長得漂亮連帶緋聞史也豐富，近年則被爆料與阿Sa舊愛富三代石恆聰交往，她多次分享收到上百朵玫瑰和疑似戀愛中的動態，令網友不免聯想兩人真實關係。

陳靜近年被傳交往富三代石恆聰，近日又驚喜釋出拍白紗花絮影片，火辣身材引起討論。（圖／摘自陳靜Instagram）

驚喜的是，陳靜昨（7日）曬出到法國街頭拍照的花絮影片，身穿白色婚紗，正面超深V直逼肚臍，E級東西半球若隱若現，合身剪裁下更完美展現她極品S曲線；短短40多秒影片中，陳靜一共換了3套婚紗，好身材被看光外，也令外界好奇該不會是好事近了。

陳靜過去曾與「鴨王」何浩文、周焯華（洗米華）和羅天宇傳出緋聞，但她這些年來公開承認的男友只有王宗堯，但最後還是分手收場，至今維持好朋友身分。