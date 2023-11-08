日本政府提案修法幫包括首相及閣員在內的「特別職」國家公務員加薪，如獲國會審議通過，首相岸田文雄年薪將增加46萬日圓到4061萬日圓（約新台幣870萬元），引發在野黨批評。

日本電視台（Nippon TV）報導，這項修法原意是比照「一般職」的國家公務員，為「特別職」國家公務員加薪。日本政府主張修法是為了不阻擋加薪趨勢的必要做法等，盼尋求在野黨對盡速完成修法的理解。

不過，在野黨立憲民主黨等對修法提出批評說，在一般民眾為物價高漲所苦的情況下，首相及閣員加薪並不適當，也無法獲得民眾理解。

因此，立憲民主黨有意提出修法對案，針對「特別職」中由國會議員被任命的首相及閣員等，現階段不調高月薪及獎金。

執政黨自民黨國會對策委員長高木毅說，執政黨也有必要採取適當因應對策。

TBS電視台報導，這項為首相及閣員等人加薪的修法，已進入國會審議。立憲民主黨對修法表達強烈反彈，認為「無法獲得國民理解」，也表示近期將提出修法對案。

如果日本政府提案獲國會通過，預估岸田年薪將增加46萬日圓、閣員年薪增加32萬日圓。

立憲民主黨國會對策委員長安住淳說，贊成為一般公務員加薪，「但政務相關人士（薪資）應維持不變」。

共同社報導，面對在野批評，執政黨內部也出現「凍漲」意見，與自民黨聯合執政的公明黨政務調查會長高木陽介說，「有凍漲想法也好」；高木毅也說，「考量到目前狀況，要加薪真的有難度」。

在野的日本維新會認為，如果政府修法通過的話，首相等人應自行將加薪金額退還政府；日本政府內閣官房長官松野博一說，正在檢討如何進行因應。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1121108