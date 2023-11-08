美國財政部8日公布半年度匯率觀察名單，未將主要貿易夥伴列為匯率操縱國，但將台灣等六國列入列入匯率操縱觀察名單。中央銀行外匯局長蔡炯民表示，美國檢視匯率操縱與否有3項指標，台灣符合其中2項指標，因此被列入觀察名單，整體來看是經濟結構的問題，短期不容易扭轉，但強調台美之間保持良好互動，雙方溝通管道相當順暢。

美國財政部半年期報告出爐，將台灣、德國、新加坡、馬來西亞、越南、中國大陸等國列入觀察名單；與6月的報告相比，此次瑞士和南韓被排除在觀察名單之外，越南則是重新列入。

美國檢視匯率操縱與否有3項指標，包括對美國商品及服務貿易順差超過150億美元、經常帳順差占GDP比率逾3％，以及淨買匯對GDP比率超過2％。而台灣符合其中前2項指標，因此被列入觀察名單。而要從觀察名單除名，必須連續兩次最多只符合1項標準，或是維持0項。

蔡炯民指出，台灣是出口導向經濟體，與美國貿易往來密切，近幾年美國對台灣的資通訊需求旺盛，使得對美貿易順差增加，「跟供應鏈移轉有點關係」；而經常帳順差與國內超額儲蓄是一體兩面，這幾年都超過美國檢視標準。

至於淨買匯金額的指標，蔡炯民表示，美國較在意淨買匯金額，也就是央行阻升情況，但台灣近兩年沒有阻升新台幣，也沒有淨買匯超過美國財政部的判斷標準，這部分未引發美方疑慮。

不過，蔡炯民說，對美貿易順差及經常帳貿易順差占GDP比率，在截至今年6月的一年內都有縮減，貿易順差已從510億美元降至480億美元，經常帳順差占GDP比率同樣由13.3％降至11.8％，但仍是遠遠超過指標，但這部分反映經濟結構問題，短期內不易扭轉。

蔡炯民強調，台美之間溝通一直都很好，雙方溝通管道順暢互動良好，持續就經濟、匯率問題在對話。

檢視過去美國財政部半年期報告，台灣在2016年4月起連三度被列入觀察名單，至2017年10月才移出名單；2020年12月台灣再度列入觀察名單，且2021年台灣更進一步符合三項標準，但仍未列入匯率操縱國，僅列入加強觀察名單；去年6月、11月及今年6月的報告，同樣列為一般觀察名單。