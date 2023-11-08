桃園一名洪姓組頭涉嫌在賭博平台開設總統選舉賭盤，下注賭藍白合不合，龍潭警分局接獲情資報請桃檢指揮，7日順利逮人，洪坦承和賭客約定水錢比例，辯稱尚未拿到錢，但卻被查出刪除手機訊息，桃檢依違法選罷法向桃園地院聲押禁見獲准，將持續向上溯源。

距離2024年總統大選投票日只剩下2個多月，地方組頭蠢蠢欲動，桃檢警調查，洪姓男子涉嫌在賭博平台張貼以2024總統大選為標的的選舉賭盤資訊，吸引賭客上門詢問，他向上游組頭取得選舉賭盤的賠率，再將訊息傳送給賭客，並約定水錢比例。

龍潭警分局接獲情資，報請桃園地檢署指揮，7日發動搜索逮人，查扣手機、電腦、主機等證物，洪男被逮坦承接受賭客詢問，也已約定水錢比例，但辯稱尚未收到實際下注。

桃檢依據電腦網頁截圖、通訊軟體對話紀錄、現場照片等，認定洪男有營利意圖，涉犯總統、副總統選舉罷免法第88條之1第4項、刑法第268條等罪嫌重大，向桃園地院聲請羈押。

桃院法官認為，洪男涉嫌刪除手機訊息，且在訊息中要求賭客也將訊息收回，且全案還有共犯未到案，有滅證、串證之虞，法官考量選舉賭盤將不當影響選舉結果，所涉之公共利益極為重大，且洪男代理的賭博平台下注金額龐大，為維護社會秩序及公共利益，晚間裁定收押，並禁止接見通信。

據悉該賭盤並非如往常開賭總統參選人民調、讓票數，而是下注賭近月最夯的「藍白合」，但詳細賠率、投注總數等，仍待檢警溯源釐清。