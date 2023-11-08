2024總統大選，藍白合能否整合成功，仍受選民高度期待，針對萬一藍白合最後若未能成功，國民黨參選人侯友宜的副手人選？前立委郭正亮認為，前高雄市長韓國瑜和國民黨智庫執行長柯志恩，對侯友宜最加分；不過，其中柯志恩的志向是高雄市長，因為高雄市長陳其邁不能連任了，她要再拚一次，她是一個很重承諾的人。

外傳侯友宜邀請韓國瑜當副手。郭正亮今(8日)在中天《綠也掀桌》節目中表示，他昨天特別去問資深媒體人王淺秋表示，沒有聽到這件事。至少韓國瑜還沒答應，或是事實上還沒發生這件事，侯友宜並沒有真的提出這個案，邀請韓國瑜當副手。當時是記者問韓國瑜當副手怎麼樣？侯友宜就禮貌說，這是很好的選擇。

郭正亮指出，對侯友宜最加分的，應該是韓國瑜和柯志恩這兩個人。柯志恩看起來沒有意願，柯志恩的志向是高雄市長，因為高雄市長陳其邁不能連任了，她要再拚一次，她是一個很重承諾的人。