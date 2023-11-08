南投縣議員游顥(前排右)指出高雄市政府在民進黨陳其邁執政後就終止幫南投處理垃圾，怒轟「處理垃圾問題還分藍綠」！曾雪蒨攝

南投縣議員游顥等人8日縣政聯合總質詢時，指出南投縣23萬噸垃圾，綠營執政高雄市長不幫忙，藍營執政宜蘭縣綠營議員也反對，要縣府想辦法；縣長許淑華則喊話南投縣綠營立委蔡培慧協助協調民進黨執政縣市，「藍綠攜手解決南投垃圾問題」。

處理垃圾還分藍綠？縣議員游顥縣政總質詢時指出，繼台東之後，近日卻又傳出民進黨宜蘭縣議員反對縣府協助南投處理垃圾，甚至高雄市府在前市長韓國瑜執政時有協助南投處理垃圾，民進黨陳其邁市長執政後就喊停至今，批民進黨立委蔡培慧都未實際協助南投解決垃圾問題；縣議員陳淑惠則主張南投自己找地蓋焚化爐才不必到處求人。

縣長許淑華證實，今年南投縣垃圾透過跟8縣市合作模式，有達到8萬噸處理量，但也碰到跟台東縣長談好後，因為民進黨議員在議會強力反對而告吹情況；另近日宜蘭縣原本已經同意年底增加代為處理南投垃圾，也因民進黨團在議會的阻力而卡關。

她也說明過去擔任立委期間，也請時任高雄市長的韓國瑜是長在高雄市長協助處理南投垃圾，但陳市長執政後就沒再幫忙，對此她表示國民黨縣市長我們自己克服沒關係，但「身為南投縣立委的蔡培慧委員能不能也請妳協助，請民進黨縣市長幫南投？」

她說，先前提出全國還可以處理垃圾量的公部門高雄還有空間，但縣府跟高雄市政府爭取尚未得到善意回應，縣府會繼續透過環保署跟高雄市政府商量，也請民進黨羅美玲委員與蔡培惠委員能請民進黨縣市長協助南投，大家齊心合作才能把南投縣垃圾問題解決。

許淑華仍不忘感謝所有的縣市長在面對地方壓力時仍願意對南投縣伸出援手，她也重申在垃圾處理上，不同縣市也會面臨同樣的問題，希望大家發揮互助的精神，§縣府已積極覓地希望找到合適的地點興建焚化爐，她也允諾將來有自主處理垃圾能力，「我們有空間也一定很樂意、不分黨派幫別人處理垃圾。」

對於許淑華呼籲藍綠一起解決南投垃圾問題，民進黨南投二選區立委蔡培慧表示「只要縣府提出有能力協助南投處理垃圾的縣市政府，我都很樂意協助協調。」蔡培慧強調，她向中央爭取的6萬噸垃圾打包與5萬噸垃圾外運經費早在今年8月已經核定，但縣府至11月初尚未發包；她強調自己很樂意跟縣府共同開會研議，甚至可代邀環境部一起研商，藍綠攜手一起解決南投垃圾問題絕對沒有問題。