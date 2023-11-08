「七大工業國集團」（G7）外長會議7日至8日在東京舉行，會後發布聯合聲明，敦促和平解決兩岸問題，並支持台灣有意義參與國際組織。外交部表示，今年以來包括G7峰會等雙邊及多邊會議發布的聯合公報或聲明，都重申台海和平穩定的重要性，凸顯台海安全已成為國際共同關切議題。

G7外長會議發布的聯合聲明中，重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，敦促和平解決兩岸問題，並支持台灣有意義參與國際組織。外交部對G7成員國繼今年5月的領袖峰會後重申對台海和平的關切及對台灣的堅定支持，表達歡迎與感謝。

外交部發言人劉永健指出，近年中國屢次藉故升高對台灣的脅迫及軍事恫嚇，已對台海及區域安全構成嚴峻挑戰，並引發國際社會高度警戒。今年以來包括G7峰會、美日峰會及美日韓大衛營峰會等雙邊及多邊會議所發布的聯合公報或聲明都重申台海和平穩定的重要性，凸顯台海安全已成為國際共同關切議題。

他說，台灣身為印太地區負責任的重要國家，將持續與G7成員國及理念相近國家攜手合作，守護以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太地區的自由開放，以及全球的和平穩定與繁榮。

此外，外交部注意到愛爾蘭外交部發布新聞稿，說明愛爾蘭副總理兼外長及防長馬丁7日會晤大陸國家副主席韓正及外長王毅時，重申台海和平與穩定的重要性，並認為包括人權等相關議題應在聯合國人權架構下進行檢視與廣泛討論。

外交部另注意到馬丁這次發言與他今年5月2日在愛爾蘭皇家學院的演說內容一致，明確表示愛國與台灣關係至為重要、支持台海和平與穩定，並反對任何以武力改變台海現狀的企圖。

劉永健表示，外交部歡迎並肯定愛爾蘭政府及其他理念相近國家與中國互動交往時，向中方明確表達支持台海和平及重視人權的立場。台灣將續與全球夥伴深化各領域的交流及合作，共同為全球的自由民主、和平穩定與永續繁榮做出更多貢獻。