民進黨總統參選人賴清德今(8日)公布8大體育政見，他宣布，若當選將成立「體育及運動發展部」，兼顧體育教育與產業，每年體育預算將提升至新台幣200億元以上，他也提出「黃金計畫3.0」培育選手、推動競技運動全民化，盼壯大台灣體育。PTT鄉民表示直呼「少子化怎麼沒有部」、「位置不夠分贓，再創就有了」、「發展出差觀察運動」、「各種圖利」、「機關層級升級，雞犬升天」、「這麼多政見，倒是誰執政8年？」

賴清德承諾將成立「體育及運動發展部」，因為過去的體委會、現在的體育署比較侷限在體育教育，或者國家代表隊選手的栽培和支持上，新成立的「體育及運動發展部」將兼顧教育與運動產業發展。其次是推動全民體育，將透過教育的紮根計畫，讓每個人都養成運動習慣，促進身體健康。第三是延續既有政策的「黃金計畫3.0」，針對亞運和奧運獲得好成績，未來將給予預算，讓選手們能在國際賽事得到獎牌為國爭光。

第四是提出優秀選手栽培計畫，關心選手退役後就業、還是學生的選手們就學的問題，讓選手們無後顧之憂。第五是推動競技運動全民化，以足球為例，以台灣人的身形，足球應該是很好的機會，透過成立社區俱樂部發現優秀人才。第六是推動運動產業的多元發展，應該用產業的角度看待體育，這樣它發揮的功能才會大，除了棒球、籃球外，也許也可以扶植下一個單項的職業運動比賽，對創造就業機會一定有莫大的幫助。

賴清德強調，第七是政府要與體育界共同合作，打造台灣品牌的國際賽事，例如舉辦國際標準舞的比賽，不管是亞洲級或國際級的比賽，要辦就要辦國際級的比賽，吸引各國人才來台參賽，如果今天體育界下定決心團結合作，將有機會把既有的賽事辦得更具水準與規模，得到國際社會的重視。最後，賴清德說，第八是體育預算要提升到超過200億元，這樣才有辦法落實前7項政見，他有一個目標，希望用體育運動壯大台灣。

PTT鄉民表示「怎麼現在不做」、「來了！運動發展部」、「少子化辦公室怎麼沒有部」、「跟數發部真像，民進黨超愛搞新部會」、「騙錢部」、「然後足協欠錢，呵到爆」、「看這點就知道賴清德沒能力」、「熟悉的政策買票最對味」、「位置不夠分贓，再創就有了」、「機關層級升級，雞犬升天」、「成立部門，八二分成」、「經費不透明，制度有問題，給錢也改不了什麼」、「不要再成立三小部門，媽的各種圖利」。

還有人說「笑死，各大體協不解決，先餵狗飼料吃飽飽」、「好了啦，前面已經給8年，還要這樣繼續喔」、「把過去八年沒做的拿出來說就贏了」、「發展多元宇宙運動，出差觀察運動」、「一直成立一直爽，樁腳塞好塞滿」、「賴皮又在騙了」、「孫運璿、李國鼎、趙耀東說過，將來三流的人制定政策，你們這些一流的人也沒好日子過」、「又來了，新設部門+百億預算起手式」、「這麼多政見，倒是誰執政8年？」