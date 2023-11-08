炎亞綸與網紅耀樂拍攝私密片外流案，士檢今（8日）偵結，認定炎亞綸涉以手機拍攝與少年性行為影片及持有性影像，依《兒少性剝削防制條例》製造少年為性交行為電子訊號等罪嫌起訴，共獲1起訴、1不起訴處分。炎亞綸今午也發表7點聲明，並質疑耀樂「為名還是利」。對此，網紅陳沂痛批此舉是在帶風向，直言炎亞論對整件事「避重就輕」，「讓我看見滿滿的矯情」。

今中午，炎亞綸發聲明回應，5個月來認真面對自己的過去，謝謝檢察官替他釐清一些事實：第一，證明他和耀樂分手前後並未有過強迫性交，也未請黑道恐嚇；第二，他沒有任何散布之意圖；第三，他是因不了解法律，在雙方合意下拍攝誤觸法；第四，雙方近5年仍有聯繫，不明白對方提告動機為名還是利；第五，感謝各合作單位諒解；第六，謝謝所有鼓勵他的人，讓他有反省空間；第七，對於觸法之處，他會遵守承諾，繼續貢獻社會。

回顧整起事件，陳沂在臉書發文指出，炎亞綸先是發長文把自己塑造成一個戀愛腦的深情男子，再硬闖耀樂記者會現場哭著跟他道歉，炎對於整件事的處理，「只有讓我看見滿滿的矯情」。

陳沂表示，而今日的聲明中，炎更是只提及「不起訴」部分，並把風向帶往耀樂是為名利才提告，將自己塑造為受害者；針對「被起訴」的部分，炎只用「不識法律」誤觸便草草帶過，顯然是「避重就輕」。

陳沂呼籲炎亞綸誠實面對自己、社會大眾，有錯就道歉才是真心悔過，「真的認真面對不閃躲，就不要說那麼多廢話」，最後更提及今天被依猥褻罪起訴的宥勝，直呼「善良正直都回來了的一天啊」。

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