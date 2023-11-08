以色列軍隊攻入加薩市，持續針對哈瑪斯武裝份子使用的地道網執行爆破攻擊。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列引爆加薩走廊戰火，至週三（8日）進入第33天，以軍近日空中、陸地進攻目標是摧毀加薩走廊地底下哈瑪斯份子使用的地道網。以色列軍方8日宣布，在一場夜間空襲之中殲滅哈瑪斯軍火頭子。G7外長在東京開會2天，呼籲「人道休戰」。

綜合《耶路撒冷郵報》、阿拉伯電視台、路透社週三報導，以色列國防軍（IDF）、以色列國家安全局（Shin Bet）週三宣布殲滅哈瑪斯轄下負責「武器與生產製造」部門的負責人齊納（Mahsan Abu Zina），在以軍一場由戰鬥機執行的午夜空襲之中死亡，他是哈瑪斯組織武器製造的領導人之一，負責武器研發，專精製造「戰略武器與火箭彈」。這是10月7日以來哈瑪斯又一高階成員身亡。

The IDF and ISA eliminated Hamas’ Head of Weapons and Industries, Mohsen Abu Zina.



He served as one of Hamas’ leading weapon developers, with expertise in strategic weapons and rockets.



We continue to operate in Gaza to eliminate Hamas. pic.twitter.com/71L6gBAAWP — Israel Defense Forces (@IDF) November 8, 2023

至於哈瑪斯最高領導人辛瓦（Yahya Sinwar），以方7日稱他被困在地下碉堡內，外界認為他是哈瑪斯在衝突首日突襲行動主要策劃人。以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）說，軍方持續用爆炸裝置摧毀哈瑪斯地道網。

以軍還表示，在另兩場夜間行動之中，以軍地面部隊引導飛行器轟炸哈瑪斯一支反坦克飛彈小隊、以空襲殲滅哈瑪斯負責朝以色列發射火箭彈的小隊多名成員。此外，以軍也空襲黎巴嫩真主黨的軍火庫、發射據點、指揮基礎設施等恐怖活動標的，另也襲擊一個試圖從黎巴嫩朝以色列發射反坦克飛彈的恐怖分子巢穴。

以軍表示，地面部隊已挺進位於加薩走廊北部、哈瑪斯最大據點加薩市（Gaza City）中心地帶。哈瑪斯表示，轄下武裝份子造成以軍嚴重損傷，在加薩市一處難民營附近與以軍激烈交火，武裝派系卡薩姆旅表示已摧毀加薩市以軍一輛坦克車。路透社稱無法核實雙方說法。

加薩走廊南端拉法市的大批巴勒斯坦難民，8日搶著取水。（美聯社）

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）週三說，轄下一所位於加薩北部的學校遭以軍襲擊。以軍宣布每天開放4小時允許平民離開北部，有目擊者表示，好幾千人週三沿著以色列戰車控制的幹道開車南撤。巴勒斯坦衛生官員稱，以色列週三空襲加薩中部的努塞拉特（Nusseirat）難民營，造成兩人死亡。聯合國官員說，空襲重創加薩衛生系統，患者人數眾多，藥品、燃料告罄，幾近崩潰。還躲在加薩市包圍區西法醫院（Al-Shifa）的一名婦女說：「沒有食物，沒有水。我兒子去取水，排了三、四個鐘頭。麵包店也被襲擊，沒有麵包可吃。」

戰火爆發以來，哈瑪斯造成以色列1400多人死亡、其中多為平民，另劫持人質240多人；以軍表示已有32名士兵陣亡。哈瑪斯轄下加薩衛生部週三發布最新統計，至少10569名巴勒斯坦人在以色列襲擊之中喪命，其中4324人是兒童；傷者至少2萬6457人。以方拒絕停火，除非人質獲釋。哈瑪斯表示不會停止戰鬥。

戰爭進入第二個月，聯合國官員和七大工業國集團（G7）國家加強呼籲人道休戰（humanitarian pause），以幫助減輕加薩人的苦難並協助釋放人質。7國外長結束東京2天會議後聯合聲明，以色列有權自衛，但平民務必受到保護、國際法務必遵守，7國將致力於按照國際議定範疇為加薩訂定長期解決方案，展開範圍更大的和平進程。