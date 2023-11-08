每年都能吸引上萬人參與的花蓮太魯閣峽谷馬拉松，今年的活動在本月4日登場，但卻發生補給站無水的狀況，讓參加者氣炸。事後主辦單位之一的花蓮縣馬拉松路跑協會執行長張志強解釋，今年準備的水量跟去年相同，但因天氣炎熱未能及時補充才出現狀況，不過此說法卻沒能安撫參加者，反而還讓大家更氣了。

太魯閣馬拉松今年邁入第24屆，因有超過萬人報名，最終以抽籤的方式選出1.5萬人共襄盛舉，結果日前活動登場，不少跑者抱怨補給站數量太少，且水根本不夠喝，最後只能自己用杯子接山泉水，還有人質疑醫護站沒提供舒緩噴劑、獎牌印製錯誤等，砲轟「空有一流國際景點，卻是三流賽事」。

張志強解釋，今年共準備約600箱水，跟去年的數量相同，但因活動當天天氣炎熱，未能及時補充，導致後半段跑者沒水喝，確實準備不足，會深刻檢討；而沒有提供噴劑，是因衛福部於賽事前接獲跑者反映，噴劑服務現場需有藥師指導，因此取消噴劑服務。張志強說，包括路線擁擠、水站不足等問題，都會深刻檢討、提出改善方式，相關內容未來都會在官網公布。

不過這樣的說法卻讓網友無法接受，無言指出「去年就缺水，然後回應說今年跟去年一樣準備600箱，不就明擺著告訴你缺水正常」、「找個藥師有很難嗎？這種錢也要省就不要辦」、「報名費一千多連水都不夠，超盤」、「不太懂花錢去跑步 ，還沒水喝」、「每次看到這種花錢跑馬拉松的就覺得好笑，除非有限定商品可以拿，不然到底為什麼要花錢跑步」。