藍白合尚未出現共識，民眾黨總統參選人柯文哲今（8）日公布3份民調，結果顯示柯皆領先，讓外界擔憂藍白合破局，但柯並未把話說死，強調如醫生救人「救到最後一秒」。對此，前立委郭正亮表示，藍白不整合，三腳督想贏民進黨賴清德機率非常低，且綠營後續會用很髒的手段，如國安法騷擾、指控誰是中共同路人等老套路，賴是真的沒招，執政表現差、國際氛圍不挺抗中，但碰上藍白不合也無話可說。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，柯文哲拋出3份自己全贏的民調，不是跟藍營對話，而是說服支持者自己能獨立參選，是向藍營秀肌肉。對於柯文哲認為不與藍營整合，三腳督自己有機會勝過賴清德，郭正亮則直言，機率非常非常低。

郭正亮坦言，現在想打敗賴清德，除非後續兩個月發生大弊案，有人抓在手裡最後才丟出來，但現在只有媒體人彭文正有這種說法，不過到現在都不知道要爆哪裡，再打賴清德故居違建傷害程度有限，一定要是更大的料。

郭正亮直言，這場選舉現在看來，沒有太大變數，而且民進黨最後兩個月還會玩一些很髒的手段，比如說用反滲透法騷擾，指控誰是中共同路人等等，像是參選高雄市立委的國民黨發言人李明璇參加大陸全國台聯的活動，就被指控是共青團，到底有沒有sense。真正在與共青團互動的是台灣的青商會，大陸的對口是中國青年企業家協會，青商會裡面也有一堆民進黨的人，會去大陸跟各地的企業家協會互動，還以為別人都不知道。

郭正亮說，李明璇只是校友會的副會長就被扯是共青團，就知道民進黨無所不用其極，從民眾黨不分區傳出可能有陸配徐春鶯，賴清德就興奮地跳出來講話，「民進黨還是要走老路」，只是今年美國不會配合幫忙在澳洲搞「王立強2.0」。

郭正亮直言，賴清德真的沒招，政府做得太爛，國際氛圍對綠營又不利，賴清德真的是倒大楣，抗中保台打不響，政府還做這麼差。但郭也無奈，結果藍白不合，那還能說甚麼呢?