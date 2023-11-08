鳳山新建社宅驚傳火警 竟是模板切割機惹禍 20:412023/11/08 中時 楊舒婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄社會住宅「鳳松安居」驚傳火警。（楊舒婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鳳山區8日晚間7時許傳出火警，據了解，起火地點為新建的14樓社會住宅「鳳松安居」，而起火原因為8樓的模板切割機電線走火，經20分鐘後，火勢已被撲滅，也無人受困，但詳細起火原因還待了解。 桃園養豬工寮深夜大火 男逃生不及燒成焦屍 瞎！高雄男凌晨到熱炒店潑漆 不滿「吃到烙賽」夥同2少年洩憤 容積獎勵捐贈 新北社宅再添52戶、2024年公開招租 #高雄市 #社會住宅 #鳳山 #火警 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園奪命火祖孫4代2死1危 無逃生跡象！警消超疑惑 07:102023/11/09 社會 出動登革熱防疫人員逾140人引發民眾恐慌 衛生局今釋疑 11:142023/11/08 生活 錢櫃林森店大火釀6死 檢指控「練台生要求盡速竣工」 13:572023/11/08 社會 不甘被租客「道教神曲」音量吵以牙還牙反制 結果慘了 14:222023/11/09 社會 獨》今年立冬要這樣補 搞錯了腸胃不適、爆痘找上門 15:262023/11/08 健康 李明璇邀柯站台 藍副書記長喊不用太躁進：要打團體戰不是個人秀 13:422023/11/07 政治 李明璇不滿遭抹紅提告 綠黨團嗆：把自己設定成被害者角色 11:262023/11/08 政治 桃園公寓惡火釀2死 剩8歲孫持續搶命中 21:472023/11/08 社會 高雄左營基地擬設魚叉飛彈營 藍綠立委選將開槓 12:562023/11/08 政治 獨》柯P挖牆角？高雄「密會藍小雞」內幕曝光 09:092023/11/09 政治 品觀點｜全台最大戶外野營體驗 「Wild Wild野生活」 衛武營登場 18:302023/11/08 生活 客家音樂登衛武營藝文中心 鍾易仲直呼開心 12:322023/11/08 政治 限定募款小物詢問度高 「黃捷擋泥板2.0」今正式亮相 12:582023/11/09 政治 李明璇遭抹紅 怒喊「如何證明我不是外星人」：無奈可笑 17:442023/11/08 政治 歡喜搬新厝！高雄鳳山分局新廳舍落成啟用 13:002023/11/09 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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