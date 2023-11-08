有韓流帝王封號的天團Super Junior去年在台灣連續開唱3天，造成轟動，近期傳出主唱藝聲將來台開唱！主辦單位今（8日）晚間證實藝聲演唱會訊息，公告演出時間和地點是11月25日於臺北流行音樂中心，而售票時間是11月12日下午13點；粉絲也在貼文底下呼朋引伴，磨拳擦掌準備搶票。

身為天團Super Junior的主唱藝聲終於要舉辦個人巡迴演唱會，台灣場主辦單位超級圓頂今日晚間在臉書公告，演出日期是11月25日星期六下午17點開演，地點在臺北流行音樂中心表演廳。

至於演唱會售票時間則是11月12日星期日下午13點，有3種票價1樓特區5500元、2樓座位區4800元和3樓座位區3800元，還有身心障礙者優惠席，另外會有粉絲福利加購。

近期韓星來台開唱都出現許多黃牛賣票的狀況，因此主辦單位還特別呼籲，切勿透過售票系統外的通路購票，避免遭到詐騙或發生交易糾紛，像是加價轉受黃牛或有代購費名目斂財等，萬一遭查詢屬實，主辦方有權取消該筆票券，甚至會依法檢舉。