桃園干姓祖孫4代4人擠在桃園一處老舊公寓，今天（8日）晚間慘遭惡火祝融，行動不便的干姓曾祖母（85歲）燒成焦屍、領有身障手冊的簡姓外婆（57歲）也送醫不治，干姓孫子（8歲）撿回一命但仍在加護病房觀察，負擔家庭重擔的干女外出工作幸運逃過死劫，現場沒有逃生跡象，詳細起火原因仍待釐清。

起火公寓外觀。（翻攝畫面）

據悉，該公寓4樓有2房1廳，平時祖孫四代同堂，原本1家5口同住，干姓曾祖母長期患有腎臟疾病、行動不便，簡姓外婆領有身障手冊，由外公和29歲的干母負擔家計，8歲孫子平時由外公接送上下學，但數月前外公心肌梗塞驟逝，家庭經濟重擔全落在干母身上，她從事夜班餐飲服務業，每天傍晚4點半出門，假日則是全天班，案發時正外出工作，幸運逃過死劫，獲悉發生火警已趕赴醫院。

第一消防大隊長賴志忠指出，桃園區龍壽街145巷一棟4層樓公寓，8日晚間7點半發生火警，獲報到場陣陣火舌已從4樓陽台不斷竄出，共出動69名消防員、26輛消防車、5輛救護車到場，5分鐘內即迅速撲滅火勢。

警消在前側臥室床上發現簡姓外婆、干姓孫子則倒臥地上，2人都因濃煙嗆傷失去生命跡象，緊急送醫，但簡婦仍於晚間宣告不治。警消也在起火的後側臥室床上尋獲干姓曾祖母，但已嚴重碳化，整起火警燃燒面積約5平方公尺，據悉曾祖母房間已焦黑一片，但並未有明顯起火火源，也未發生爆炸。

「我們也覺得很奇怪！」賴志忠指出，一般火災由小變大，但接到民眾報案火勢已經很大，且3人待的2房間都緊鄰前後陽台，卻都沒有逃生跡象，詳細起火原因仍待火調調查釐清中。據悉干姓曾祖母長期患有腎臟疾病，最近情緒不穩，是否是火災發生主因，抑或是行動不便衍生憾事，仍待釐清。

附近住戶指出，晚間吃飯時間突然聞到塑膠異味，探出窗外驚見干家冒出大量濃煙，趕緊報案呼救，同棟住戶一度衝上樓試圖開門救援，警消當場即被疏散到戶外安全處，對於發生意外都感到遺憾，指干家人都很安靜低調，僅點頭之交。

龍山里長林曾麗環說，男童外公去世時，曾想幫忙申請低收入戶，但疑因為有房子所以並未通過，遺憾發生憾事。社會局指出，干家並非服務個案，將和桃園區公所全力提供後續協助。

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