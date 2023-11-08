由於台灣附近漸轉東南風，明（9）日各地多雲到晴、白天溫暖偏熱，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後其他山區亦有零星短暫陣雨。氣象署表示，周五（10日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部有局部短暫陣雨，北部及東北部地區天氣將轉涼，特別是下周一、下周二（13日、14日）北台灣低溫可能降至20度以下，局部溫度有機會更低。

氣象署預測未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後其他山區亦有零星短暫陣雨；溫度方面，各地白天溫暖偏熱，預測西半部高溫可達32度左右，東半部約29度左右，局部地區將會更高一些，低溫普遍約21至23度，晝暖夜涼，日夜溫差大。

氣象署分析未來溫度變化。（氣象署提供）

氣象署說明，周五水氣增多，北部及東半部轉為有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部山區並有局部較大雨勢，其他地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，北部及東北部地區天氣將轉涼。

周六至下周二（11日至14日）東北季風影響，基隆北海岸及東北部有短暫雨，桃園以北、東部及東南部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，北部及東北部天氣稍涼；下周三（15日）東北季風減弱，迎風面東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。