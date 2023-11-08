41歲彭于晏一直是以陽光帥氣的形象出現在觀眾面前，是許多粉絲心目中的男神，但在遇到劉德華後畫風突然變了，從彭于晏參與的香港電影《潛行》花絮中，彭于晏見到偶像後馬上變得十分緊張，不但一直抓腳、搓手還突然站起來敬禮，讓不少粉絲表示「反應真實可愛」、「敬禮那下真的有被笑到，太可愛了」。

彭于晏遇偶像劉德華十分緊張，突然敬禮 。（圖／電影《潛行》抖音官方帳號）

《潛行》是一部由影帝劉德華監製且親自主演，集結了彭于晏、任達華、鄭則仕等大咖演出，電影以警匪交戰等內容，但和嚴肅的劇情相反，在新的花絮中看到演員私底下反差的一面，彭于晏在影片中一知道要見到劉德華就表現得十分緊張，不停的傻笑、露出許多奇奇怪怪的小表情，當劉德華走來時，本來坐著的彭于晏馬上起立還突然做出敬禮的動作，劉德華也很配合地回禮，看到對方回禮後，彭于晏也馬上露出十分開心的小表情，一系列動作下來，也被剪成kuso影片，並配文「一些可愛(迷惑)行為」。

彭于晏見劉德華神情十分慌張。（圖／電影《潛行》抖音官方帳號）

彭于晏見劉德華緊張抿嘴、偷偷比心。（圖／電影《潛行》抖音官方帳號）

在合照時彭于晏還對著鏡頭比心，一度以為是要比給粉絲的，但是過一下下彭于晏就把心轉向劉德華的方向，不少粉絲因為他們的逗趣互動給逗笑，也表示十分期待新電影「有劉德華+彭于晏，票房不用擔心了」。