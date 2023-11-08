除了薪水、福利外，公司的氛圍、同事之間的相處等，很大程度上也會影響員工對於公司印象的好壞。一名網友好奇，戲劇中的一切常常很美好，就連公司、老闆等也都很棒，讓他想知道現實世界到底有沒有類似狀況，結果不少人分享自己的親身經歷。

鄉民「lovekimbum」昨（7）日在PTT女板表示，最近追劇時突然心生好奇，現實世界中到底有沒有老闆對員工很好，員工也認同老闆的領導精神跟經營方式的公司，其他還包括高層不鬥爭、基層感情好、勞動條件正常、薪資合理、員工忠誠度高等，「真心好奇有這種公司嗎？還是真的只有戲劇裡會出現了？」

結果不少人分享曾經待過的公司，說「待過都是年輕人的和平公司，但就沒有薪資跟那種上進的感覺」、「我遇過22k忠誠度很高的公司」、「待過好公司，最後真的倒了」、「有啊，通常老闆是做興趣或做身體健康的，所以收掉機率高」。

也有人開玩笑說「國軍第八軍團機步333旅，不過勞、見紅休、薪資合理，公司絕對不會收掉」、「羊毛出在羊身上，有時候讓員工壓力競爭，反而經營得有成績」、「規模超過一定人數以上的肯定沒有」、「曾經有過，直到過太爽，第一線、高層傲慢忽略客戶需求，公司產品沒賺錢後全都變了，還沒收掉但氣氛很糟」。