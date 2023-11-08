台語歌手吳俊宏近年斜槓副業在台南開設「阿宏飯湯」小吃店，日前歡慶開幕周年，他開心分享，當初小吃店投下300萬，被大家不看好，而今已回本八成資金，預計明年再開高雄分店，回想當初拜師廚藝，整整4個月睡地板，領悟酸甜苦辣。

他近來新專輯《水水點胭脂》點閱破百萬與開店週年業績紅盤等雙喜臨門，演唱活動滿檔邀約到明年春節，讓吳俊宏直說當初斜槓餐飲事業，心中忐忑不安，但想到既然決定踏出第一步，就只有全力衝刺，沒有退縮的藉口，只能用力的拚了。

吳俊宏原本以為新店可能撐不過一年，後來又再給自己放寬為花兩年時間回本，怎料短短一年的時間，成績大超前，以我一個新手，感到非常開心，至今我仍常自問「哪來的福報」，真的很滿足了，並說回想剛開始為了開店學藝，向知名廚師好友請益，好友則以虎師的嚴格要求每教授一道菜，只能有一次看菜與試煮的機會，絕不會做第二次的示範。

他當時每天早上八點進廚房道收工回家已半夜12點，每天累到沒力氣洗澡，滿身油煙味怕影響老婆與小孩，只能睡地板，隔日清晨梳洗再出門工作，歷經四個月的廚師磨練期，咬緊牙硬撐過來，感謝好友的嚴厲壓縮教導。