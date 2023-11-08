本季進軍東亞超級聯賽的PLG勁旅新北國王，8日晚間7點迎來首場賽事，於主場新北市新莊體育館迎戰韓國KBL首爾SK騎士隊，國王先發五人就可看到林書豪、林書緯兄弟聯手出擊，首節國王陷入8分落後，但在第2節拉起氣勢追平比數，下半場在林書緯三分球6投5中、獨拿19分幫助下一鼓作氣擴大領先分差，終場90比72留住勝利。

雖然是一般上班日，新莊體育館仍湧進4427位球迷進場欣賞比賽，首節新北國王由林書豪助攻外援安尼奎首開得分紀錄，不過隨後SK騎士一番猛攻拉出過雙位數領先，但國王隊在第2節逐漸扭轉局勢；上半場林書豪雖傳出6次助攻，但也發生5次失誤，7投2中得4分，不過國王在洋將曼尼高15分幫助下，在第2節追回首節8分落後，以43比43和SK騎士平手進入下半場。

新北國王4名球員得分上雙，以曼尼高22分最高，穿著一雙閃亮金色球鞋出賽的林書緯贊助21分，安尼奎19分，林書豪12分、9助攻、8籃板、6失誤，比賽結束時並將腳上球鞋送給場邊幸運球迷，掀起另一波高潮；首爾SK騎士洋將沃尼上半場就以5成投籃命中率飆進17分，全場留下45分超威數據，並抓下11籃板。