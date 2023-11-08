網紅Joeman近日捲入持毒呼麻爭議風波，有網友搞笑提出Joeman影片風格的「平民會客菜VS奢華會客菜」（Joe是要對決）企劃，引發討論。民進黨總統參選人賴清德近日不斷提出論述，爭議金句連發，國民黨臉書粉專特地仿Joeman風格，製作一系列「Lie式要對決」哏圖，笑翻網友。

「Lie式要對決，民進黨的奢華生活離人民太遠！」粉專「中國國民黨 KMT」今(8日)發文附圖強調，台灣貧富差距越來越大、瀕臨兵凶戰危之際，民進黨與賴清德卻還用盡執政資源，遇到選舉立場就能改變，與人民距離越離越遠，卻讓人民與戰爭越來越近，讓老百姓陷入危機之中。

只見4張哏圖中，仿照Joeman影片風格的「Joe是要對決」企劃風格，比較「平民版生活」VS「民進黨奢華版生活」，當平民生活是飛彈飛過上空時，民進黨還在裝傻，賴清德還在上節目唬爛說，他當選的戰爭機率最低。當平民農漁產品無法外銷大陸時，綠委趙天麟卻過著「親中」的美好外遇生活。當台海兵凶戰危，兵役延長讓平民要上戰場，賴清德卻在冷氣房裡高舉台獨神主牌。當低薪高房價，平民生活好辛苦時，賴清德竟然對著大學生說：「你有沒有注意到房價正在降？」

國民黨粉專直呼：2024，超過六成民意期待政黨輪替，我們一起團結與Lie對決，找回公平正義、和平繁榮的台灣！

網友表示「哈哈，這個有料！跟上流行話題」、「笑死！這吸多少？」、「自從陳吉仲滾蛋後，我再也過不上奢侈的生活！」、「都是國民黨的錯。國民黨不來台，賴清德就可以繼續承接他父親留下的貧窮活下去了⋯⋯」。

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