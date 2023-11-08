民眾黨總統參選人柯文哲8日公布3份機構民調，顯示在三腳督情況下，民眾黨總統參選人柯文哲能贏過民進黨總統參選人賴清德。國民黨主席朱立倫以棒球賽事來形容，喚柯要「組成聯隊」。對此，柯辦發言人陳智菡澆冷水表示，如果不比球速快、好球數多、穩定度高，難道要比哪個球隊老？板凳多、比誰啦啦隊多？「侯柯可以兩個人一起站上投手丘（辯論台）嗎？」

陳智菡指出，「國民黨提出太多版本，民眾恐怕霧煞煞，我們用最淺顯易懂的例子來說吧。」今天就像大家要組隊拚冠軍，要決定誰先發，誰後援，如果不比球速快、好球數多、穩定度高，難道要比哪個球隊老？板凳多、比誰啦啦隊多？

陳智菡說，比民調，是透過科學方式了解民意順應民意，國民黨一直堅持要把柯文哲跟侯友宜綁在一起做民調，其實就是刻意將兩人的支持度去平均，以拉高侯友宜數據，但到了最後決戰關鍵時刻，侯柯可以兩個人一起站上投手丘（辯論台）嗎？

陳智菡批評，國民黨提出的日本、德國模式，又加權又灌水，才是失真、偏離主流民意，也顯示國民黨自己可能都對侯友宜沒有信心。