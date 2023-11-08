藍白合尚未出現共識，民眾黨總統參選人柯文哲今（8）日公布3份民調，結果顯示柯皆領先，重申應以全民調方式整合，讓外界擔憂藍白合進展。中廣集團董事長趙少康表示，現在堅持談民調意義不大，還是要侯、柯坐下來理智地來談，不合的結果都是輸。趙也直言，各自參選，國民黨輸了還是第二大黨，但民眾黨前途黯淡，只剩8、10席立委，4年後一樣泡沫化，還是要拿到行政權比較實際。

趙少康今受訪表示，民調有很多種技巧，基本上柯文哲找了3家對他比較有利的，侯友宜也可以找3家對他比較有利的，現在比這個東西喔，「唉...這個…除了民調以外，還有政黨的實力嘛」，一開始就講政黨實力也很重要，包含動員能力、辦活動的能力等等都滿重要的，不是只看一個民調，只看民調的話，總統大選就不必辦了，中選會就辦5次民調就好了，多省事啊，又省錢。

趙少康認為，現在堅持這個已經意義不大了，現在就是柯文哲、侯友宜坐下來好好地、理智地來談，從理智的角度來看，柯文哲不合的結果都是輸，柯文哲自己也不會贏。

趙少康說，柯文哲的民調顯示柯跟賴清德比會贏，這是假定侯友宜不參選，但侯友宜不可能不參選，第2名跟第3名有什麼差別呢？只有第1名才有意義，在這種情況之下，真的大家坐下來，從理性來看怎麼合作，否則如果都不會贏。

對於柯文哲若獨立參選的三腳督結果，趙少康也直言，「柯文哲最多也就是8席、10席不分區，4年以後民眾黨也是泡沫了」，合作的話，將來人盡其才，民眾黨前途可以說非常光明，有很多可能性，國民黨輸了還是第2大黨，有14席縣市長、三百多席地方民代，民眾黨輸了前途就比較黯淡了，只剩幾席立委，幾席立委其實也成不了什麼作用，不能每天去想國會3黨不過半，還是拿到行政權比較實際。