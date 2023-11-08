60歲香港武打巨星甄子丹從小學習武術，擅長少林拳和太極，憑藉電影《葉問》系列在亞洲爆紅，2003年與多倫多華裔小姐汪詩詩結婚，婚後育有一女一子，女兒甄濟如今年7月宣布出道，近日傳出她將參加被譽為世界十大奢華晚會之一的巴黎名媛舞會，舉動備受外界注目。

巴黎名媛舞會源自18世紀的英國宮廷成年禮，貴族女性初次踏出宮廷社交圈，在女王面前一一被引見，後來活動主旨為慈善募款，邀請20位左右年輕女性和男性，受邀嘉賓大多出身名門，被譽為世界10大奢華晚會之一，是不少千金、少爺進入名流社交圈的重大活動，過去參加的名人有奧運滑雪冠軍谷愛凌、李連杰愛女李珍、邱淑貞女兒沈月、華為創辦人女兒姚安娜、賭王女兒何超欣等等。

根據陸媒《娛樂有飯》報導，新一屆的巴黎名媛舞會將於2023年11月25日舉辦，甄子丹19歲愛女甄濟如受邀參加，名導張藝謀22歲的兒子張壹男也會以男舞伴的身分亮相，張壹男今年剛從美國加州大學的導演系畢業。

甄濟如7歲就嘗試作曲，至今已經創作出七十多首原創歌曲，大多是在過去三年創作的，她被美國索尼音樂旗下廠牌RCA唱片簽下，成為小甜甜布蘭妮、P!nk、夏奇拉、艾薇兒、麥莉希拉、Sia、蜜桃貓朵佳等人的師妹。甄濟如表示：「很幸運能夠將音樂上的家落在RCA唱片。這一切的感覺很奇妙，在我追尋音樂、歌唱夢想的道路上，很開心能夠加入這個大家庭。」