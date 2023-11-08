在台灣，不少人為了台北的就業機會，選擇「北漂」打拼。其實在南韓也有類似的狀況。官方調查數據顯示，近10年來，從地方前往首都圈的20多歲青年高達近60萬人。

南韓統計廳公布的數據顯示，2013年到2022年，從地方淨流入首爾、京畿道、仁川等首都圈的20多歲青年人口為59.1萬人。淨流入人口是指常住人口與戶籍人口的相差值。而在這10年間，除了20多歲族群之外，其餘年齡層則有31.2萬人從首都圈淨流出到地方，兩者形成了鮮明對比。

從地區來看，這10年間，首爾的20多歲青年淨流入人口高達34.1萬人，京畿道為23.5萬人，仁川則是1.5萬人。

相較於首都圈的20多歲青年人口淨流入狀況，地方淨流出的狀況更形慘烈。慶尚南道流失的人口最多，這10年間高達10.5萬人，慶尚北道為9萬人、全羅南道為7.6萬人、全羅北道為7.6萬人、大邱6.6萬人、釜山5.5萬人、光州3.4萬人。

南韓《東亞日報》指出，20多歲青年選擇離鄉背井前往以首爾為中心的首都圈，主要原因在於工作機會。去年在南韓全國17個市道中，20多歲族群雇傭率最高的地區在仁川，達66.5%，京畿道以64.9%居次，首爾則為63%，在全國排名第5，這些地方的雇傭率都超過了全國平均值的60.4%。南韓央行的數據也顯示，首都圈的月薪比非首都圈平均多約49萬韓元（約新台幣1.3萬元）。

但工作資源集中首都圈，造成地方勞動力不足，有損經濟成長潛力，而首都圈的密集人口與激烈競爭，更導致少子化問題惡化，顯然都是讓南韓政府苦惱的難題。