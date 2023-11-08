民眾黨11/8日公布了3份內參民調，《求真民調》、《趨勢民調》及世新大學進行，3份民調平均(製圖/中時新聞網)

民眾黨總統參選人柯文哲8日公布3份內參民調，結果顯示柯與民進黨總統參選人賴清德互比的平均差距是4.83％，國民黨總統參選人侯友宜與賴互比的平均差距為-3.8％，柯勝侯8.63個百分點。對此，前立委郭正亮8日就表示，「我認為要贏賴清德的機率非常低，因為賴清德不是新竹的沈慧虹，也不是台北的陳時中」，引發討論。

民眾黨8日公布3份內參民調，委託《求真民調》、《趨勢民調》以及世新大學調查，3份民調平均計算，當柯對上賴、鴻海創辦人郭台銘時，支持度為柯36. 15％、賴31.32％、郭11.72％，柯贏賴4.83個百分點；若侯對上賴、郭，支持度為侯29.93％、賴33.73％、郭16.30％，侯輸賴3.80個百分點，與賴互比差距的話，柯勝侯8.63個百分點。

郭正亮8日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我覺得柯文哲這個根本就不是在跟國民黨對話，而是在向選民宣告為什麼我可以走自己的路，因為三份民調你都是有機會贏，而且你都是領先侯友宜，這個已經不是談判的叫陣，這個叫做秀肌肉」，郭正亮更坦言，「而且11月19日柯文哲的活動，他就開始公告，在新北的板橋體育館，板橋就是侯友宜的地盤，標題是『莫忘初衷，義無反顧拚一次』，這要幹嘛還看不出來嗎？」

郭正亮最後也說，「還選擇在登記前一天，這態勢已經很明朗了，我覺得目前的氛圍就是如此，為什麼大家都會覺得柯文哲這樣做，他還會認為他有機會贏？雖然我認為要贏賴清德的機率非常低，因為賴清德不是新竹的沈慧虹，也不是台北的陳時中」。