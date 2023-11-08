烏克蘭前線的一支部隊在露天環境舉行「砲兵日紀念儀式」，結果遭到俄羅斯飛彈襲擊，19人當場陣亡。

戰爭很無聊(war is boring)報導，烏克蘭第128山地步兵旅在電報網上發表此事，並表示，已對此件悲劇展開調查。

烏克蘭軍方表示，當時這支部隊正在舉行砲兵日紀念儀式，結果1枚俄羅斯的伊斯坎德爾飛彈轟炸，造成嚴重傷亡。烏克蘭媒體最初報告有20多人死亡，現修正為19人死，還有多人受傷。社交媒體有爆炸後影片，多處地點著火，陣亡士兵散落各處，慘不忍睹。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)和國防部長烏梅羅夫(Rustem Umerov)責令詳加調查，為何會犯下如此明顯的錯誤。

社交網路上對軍方領導層提出了尖銳的批評，因為前線地區根本不應該舉行這樣的象徵性儀式。也有人批評，此事件已發生了一段時間，早就在社交媒體上傳播了，但是軍方隱瞞了相當長一段時間，最後才在周末確認這起毀滅性襲擊。

網路批評還講到，先前俄軍就發生過好幾起這種象徵性的儀式，被烏軍無人機發現並且打擊，視為重大戰果。為何烏克蘭現也犯下同樣的愚蠢錯誤?

悲報傳出後，士兵們的家鄉外喀爾巴阡州（Zakarpattia Oblast,在烏克蘭的最西部）舉行了三天的哀悼活動。