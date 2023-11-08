傳出民眾黨可能提名新住民發展協會理事長徐春鶯出任不分區立委，退役少將、桃園市議員于北辰質疑徐春鶯生在大陸、教育在大陸，嫁到台灣，心會在台灣？退輔會主委馮世寬被問到此事，反問是哪位退將？得知是于北辰後，笑稱，「哈哈哈，不要問他好嗎？這種人物還要我來批評嗎？全民都會批評」。國際事務專家賴岳謙認為，于北辰用出生地來論人的心往哪邊走，這是多麼可笑的事情，因為馮世寬就是在江蘇出生，可說是直接打臉馮世寬。

賴岳謙今(8日)在《新聞大白話》節目中表示，馮世寬是一位直率的退役高階將領，他的飛行技術過去就相當不錯，在軍事方面有專長，現在則擔任退輔會主委。馮世寬被問到哪個將領講這種蠢話？記者就回說于北辰，馮世寬直率的反映，就是哈哈大笑，還說這種人物還需要他評鑑嗎？短短幾句話講得很透徹。

賴岳謙指出，于北辰用出生地來論人的心往哪邊走，是多麼幼稚、可笑的事情，因為馮世寬就是在江蘇出生的，可說是直接打臉馮世寬。