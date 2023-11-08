福原愛與台灣桌球好手江宏傑離婚後，雙方關係非但沒有緩和，反而持續惡化，跨國大戰不時鬧上媒體版面成為大眾焦點。前夫江宏傑對福原愛提出刑事訴訟，法院已作出判決，並要求強制執行，若福原愛持續對判決結果置之不理，未來恐面臨2年到20年的刑期。據日媒《週刊文春》報導，福原愛仍不滿判決，請律師多次發出聲明，認為被江宏傑利用輿論傷害，接受電訪更直球回應：「我們已經與律師談過，聽說沒有問題」。

昨（7日）福原愛持續大方經營大陸社交平台「小紅書」，分享多樣自己喜愛的配飾，透露以前比賽會特別帶金色飾品，原因是希望能摘金，還曬出一顆超大水滴型鑽戒，自我打氣道「相信自己心裡有一顆鑽石，不管怎樣都要堅強」，心情似乎受官司影響不大，高調行徑，更引發大批網友關注。

福原愛福原愛曬水滴型鑽戒，自我打氣「相信自己心裡有一顆鑽石」。（圖／翻攝自福原愛 小紅書）

該影片下方留言處，引發網友正反兩極評論，有部分粉絲力挺支持，也有不少大陸網友傻眼質疑「又來中國圈錢了」、「來中國賺錢，養你的小男友嗎」、「你都快給抓了，還不著急？」更有人大膽猜測福原愛可能想為將來直播賣貨鋪路，認為福原愛目前處於劣勢，在日本、台灣網友風評不佳，因此想轉戰大陸市場撈錢。