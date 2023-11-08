路透引述消息人士稱，英國名校德威國際學校（DCI）正在談判出售該校的亞洲業務，其中包括在中國大陸的9間分校，占比最大。報導指，隨著大陸官方嚴打教培行業、收緊課程監管和經濟放緩，數十所國際學校和民辦學校面臨關閉或整併，價值5700億美元的大陸教育產業陷入動盪。

中國大陸在改革開放之後，民間資本和國際資本逐步進入中小學教育，大批的私校在大中城市發展起來。但在新冠疫情之後，一方面外國人大量離開大陸、地緣政治影響各國公民進入大陸，學生人數驟降；另一方面，大陸在2021年推出「雙減」政策，校外教培行業受到嚴重打擊，自此陷入困境。

位於北京的市場情報諮詢公司問創（Venture Education）總經理費舍爾（Julian Fisher）表示，3年疫情隔離和大陸經濟增長的放緩，更加劇了挑戰。「憤世嫉俗的人會說這個行業正在走向終結，而一般的中國投資者只會認為它正在經歷成長的痛苦階段」。

德威國際學校在中國大陸市場營運18年，辦學包括面向大陸公民的雙語學校，受監管變化的衝擊最大。根據德威國際學校2022年年度報告，「鑒於政府法規的變化」，其在中國大陸發展計畫縮減。而歷史悠久的英國頂級私校哈羅中學及威斯敏斯特公學已在2021年退出中國大陸市場。

根據英國文化協會數據顯示，2020年中國大陸約有18萬所民辦教育機構，占中國大陸所有教育機構的1／3以上，學生人數達5560萬人。然而過去兩年以來，從幼稚園到中學，許多學校已經關閉或陷入停滯狀態。

就在上個月，大陸再出台《愛國主義教育法》，將自2024年元旦開始施行。該法旨在以法律的形式規定向青少年和兒童等傳承和弘揚愛國主義精神，實現黨的教育控制「從娃娃抓起」。上海萊克頓學校的副校長說，「對於民辦中小學來說，監管更嚴格。由於控制更嚴格，一些學校很難獲得辦學許可證」。

中國大陸收購基金恒松資本董事表示，中國大陸許多民辦教育公司，包括雙語和國際學校營運商，一直在考慮出售其在中國大陸的資產，「目前賣家可能多於買家」。