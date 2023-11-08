大陸超人氣Coser夫妻檔仲尼與烏克蘭籍美女卡琳娜，光是微博就擁有超過2百萬粉絲，兩人結婚多年卻在去（2022）年8月爆出仲尼多次出軌醜聞，在一度暫停活動並刪除帳號後，到前段時間才慢慢回到大眾眼前。怎料，今（8日）晚間傳出卡琳娜和仲尼出國玩被海浪捲走，仲尼溺水身亡，掀全網轟動。

綜合外媒報導，7日傳出有1名大陸男子和1名烏克蘭籍女子在峇里島玩水，遭到海浪捲走，烏籍女子很快被救起，但陸男屍體今日早上被發現，宣告他已溺水身亡；消息傳到大陸後，網友經過身分比對，發現這兩人正是百萬網紅仲尼和卡琳娜，悲情的是，7日是仲尼的生日，如今生日也是忌日。

有疑似仲尼的朋友證實他死訊。（圖／摘自仲尼Instagram）

有不少網友難以置信仲尼就這樣離開人世的消息，更有人希望他趕快出來報平安，直到有疑似是仲尼的朋友到仲尼的Instagram留言哀悼，才相信他的死訊。而大多數人則是很擔心卡琳娜，紛紛表示，「仲尼好像真的死了…」、「卡琳娜怎麼辦？小孩怎麼辦？」、「節哀，希望卡琳娜能夠好好的」。

仲尼去年被爆出背著烏克蘭籍嬌妻卡琳娜多次出軌，並且他還操控卡琳娜Coser賺來的收入，但仲尼隨後有立刻發聲道歉，解釋自己沒有出軌，對方只是前女友；卡琳娜則透過Instagram表示，「每個人都擁有傷疤。但我不打算談論我的傷疤」。