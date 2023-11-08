《Yes123求職網》近日公布企業問卷顯示，擬發年終獎金企業僅有66％，低於去年的71.4％，也創四年次低紀錄，且未回到疫情爆發前水準。此外，也有15.4％的企業表示不會舉行尾牙或春酒，35.2％的企業則表示仍在觀望中；33.2％的企業更表示尾牙或春酒的相關預算勢將減少。國民黨立委李貴敏對此警訊直批，蔡政府官員只會迴避質詢、抹紅監督的在野黨，擺明不為台灣未來著想，只能期待政黨輪替，讓專業的上吧！

李貴敏7日發文提到，由於民間的無薪假和鼓勵員工優退方案業已啟動，即便廠商表示是因景氣下滑、因應嚴峻經濟環境，或為減產或停產所為之人力調整所致；但民眾憂心依舊。加上中經院11月1日發布10月份台灣製造業採購經理人指數（PMI）為47.1，顯示指數回跌並連續第八個月緊縮，再加上中經院院長葉俊顯表示，9月部份產業冒出的復甦星火無法燎原，以及產業氛圍也依舊保守和缺乏信心等。民間不安情緒持續升溫。

李貴敏表示，經濟前景的混沌不明，讓人民無法相信行政部門「出口翻紅」或「景氣燈號好轉」的訊息。再加上俄烏戰爭、以巴戰爭、全球經濟不景氣、台海緊張局勢，以及台灣無法加入國際經貿組織等問題重重，以及民進黨政府除了大內外宣外，始終拿不出具體因應方案的現實，也難怪民間質疑不斷。

李貴敏指出，何況就連民進黨政府最愛吹噓的「新南向國家貿易額屢創新高」也與事實不符。如今出口新南向18國佔比只有20％，明顯低於105年的21％；就算比較110年的18.5％，也上升不到2％；更別提ECFA和RCEP的影響。農業部就更離譜了，只一再用「已經沙盤推演」搪塞，至於沙盤推演的內容，只說是「短空長多」。當進一步質詢其依據時，就抹紅質詢民代並指控其幫對岸收集資料，以規避質詢。

李貴敏強調，沙盤推演的資料如果真有機密，大可依國家機密保護法列為「密件」，民代有洩漏國家機密情事，就請立即移送法辦。否則，就不要藉口迴避憲法責令行政官員應盡的「備詢」義務，更不要侵害憲法保障國人「知」的權利。政策的制定應有明確的目標和具體的規劃，才可能執行和落實。行政官員如果不能面對問題或務實規劃，就會像花了幾百億的「新南向政策」般一事無成。縱使口號高唱入雲，響徹雲霄，但口號終究不能治國；只是耗費國家資源，也拖延民間因應時間。

李貴敏直言，面對即將到來的暗黑情勢，政府下不了決心，定不了目標，規劃不了政策，更執行不了方案，明知危險將會到來，但是卻視而不見！擺明了就是不為台灣的未來著想，也不為我們的下一代子孫思考。「看來只能能期待政黨輪替，讓專業的上吧！」