墾丁是台灣知名觀光景點，不過卻也不時傳出在地攤商坑殺觀光客的消息。一位女子近日到墾丁大街食花了400元買了一份大份的雞湯，沒想到裡面只有幾顆紅棗、蔘鬚及2支棒棒腿，消息曝光後引發熱議。對此，店家實際拿出內用鍋具澄清，他們都是使用成本較高的土雞肉，外帶和內用份量實際上差不多。

原PO在Dcard發文表示，當天她和朋友在餐廳點了大份的雲南汽鍋雞雞湯外帶，價格400元沒問題，不過實際拿到雞湯後，「裡面有幾顆紅棗、蔘鬚跟2塊小支的棒棒腿」，讓她們忍不住向餐廳兩度確認份量沒錯，而原PO也直呼「比我家巷口包的貢丸湯還小份」。

對此，許多網友紛紛回應，「墾丁就跟士林夜市一樣，都在敲盤子的」、「難怪大家都寧願出國，這樣陸客來也沒救了啦」、「乾，這樣要400，我還不如買超商的」、「搞到沒人去才在那哭沒生意，生活很辛苦…然後等到上新聞又會變說新進員工疏失，會再加強員工訓練，每間店出問題都說是新進員工問題」。

餐廳則出面說明，實際上外帶和內用的份量其實差不多，使用的雞肉是土雞肉，成本較高，餐廳也實際拿出內用鍋具，「少就少一點點而已，不會很少啦」。