不少公眾人物為了賺更多錢，都會發展副業，投資領域外項目。就有網友不解發問，為何名人們開店，清一色幾乎都是吃的？對此鄉民們紛紛點出一大關鍵，那就是「門檻低」，幾乎穩賺不賠。

網友在PTT八卦版發問「為什麼名人開店都是做吃的」，他舉例滴妹、超派、Toyz和其他藝人，明明在吃的方面並非專業，卻一窩蜂都開餐飲店，而不去開自己專長的店，例如遊戲店、寵物店，還能幫自家代言。

鄉民們紛紛直言做餐飲門檻低是主因：「門檻低好賺啊」、「開餐飲是回報最快的好嗎」、「每天3餐都要吃，但不會買3次遊戲」、「吃的利潤高，名人效應連流量都不用煩惱了」、「門檻低，自帶流量，自己當看板仔就好，剩下都交給下面煩惱」、「台灣現狀是用得很省，但吃的很大方」、「開吃的成本最低，價格便宜粉絲也最容易買單」。

還有部分人指出做餐飲好退場：「就算投資失敗，退場也快，賠的最少」、「容錯率高，做3、5次只要有一次起來就回本了」、「投資餐飲失敗，他們本錢也賠得起，去投資其他高科技行業倒一次就GG了」。