美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天呼籲，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）的戰爭結束後，以國不應重新占領加薩走廊（Gaza Strip）。

法新社報導，在日本舉行的七大工業國集團（G7）外長會議結束後，布林肯向記者說明打造「持久和平與安全」的「關鍵要素」。

布林肯告訴媒體記者：「美國認為，關鍵要素應該包括：勿強迫巴勒斯坦人從加薩移居他鄉，現在和戰後都不要；勿把加薩當成恐怖主義或其他暴力攻擊的平台；衝突結束後（以色列）勿重新占領加薩。」

布林肯還提到，其他要素包括「勿企圖封鎖或圍困加薩」，或「勿縮減加薩領土」等。

以色列軍隊2005年單方面撤出加薩，結束自第3次中東戰爭（即六日戰爭）從埃及手中奪下加薩以來，占領該地區的38年歷史。

哈瑪斯則是在2007年一場短暫內戰中，從巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）帶領的法塔組織（Fatah）手中奪取加薩的控制權。

布林肯日前訪問中東時，曾說巴勒斯坦自治政府未來應在加薩走廊扮演核心角色。