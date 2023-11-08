民眾黨11/8日公布了3份內參民調，《求真民調》、《趨勢民調》及世新大學進行，3份民調平均(製圖/中時新聞網)

民眾黨總統參選人柯文哲8日公布3份內參民調，結果顯示柯與民進黨總統參選人賴清德互比的平均差距是4.83％，國民黨總統參選人侯友宜與賴互比的平均差距為-3.8％，柯勝侯8.63個百分點。對此，資深媒體人張禹宣8日就表示，「隱藏交叉分析跟原始數據，丟出離奇的加權調和，難道叫做想贏過民進黨？難道就叫做公平？難道就叫做科學？」引發討論。

民眾黨8日公布3份內參民調，委託《求真民調》、《趨勢民調》以及世新大學調查，3份民調平均計算，當柯對上賴、鴻海創辦人郭台銘時，支持度為柯36. 15％、賴31.32％、郭11.72％，柯贏賴4.83個百分點；若侯對上賴、郭，支持度為侯29.93％、賴33.73％、郭16.30％，侯輸賴3.80個百分點，與賴互比差距的話，柯勝侯8.63個百分點。

張禹宣8日就在臉書上PO出一篇「『柯』學民『調』」的文章表示，「今天柯文哲在記者會上，公布了自己所做的『全民調』，卻只簡單的用一句帶過：『就很明顯嘛，勝敗的組合應該怎麼組合...這個這個我想...我想你們媒體記者朋友都知道，好啦好啦講太多了』，其中從抽樣方法到細部交叉分析都沒公布，只丟了民調的結果與調查機構。看到資料後我懂了，真的不能講太多，尤其是民調中的原始數字，否則就會破功」。

張禹宣更分析了柯文哲公布的三家民調，直言「最後三家調和的結果是柯36.15% 侯29.93% 當中的數據柯文哲全數單獨贏過賴清德。看似柯文哲穩操勝券甚至可以獨立參選，不必跟國民黨談了不是嗎？又為何需要喊話？理由很簡單，因為這些數據都是經由『柯學魔法調和』過的。這些三家民調的來源，皆是抽樣2100家市話+900家的手機，最後經過『柯學加權』得到的數據。那原始的數據到底為何？」

張禹宣更分析，從「求真民調」中，真正的原始數據是長這樣：「賴柯侯三家比較／手機加民調。原始數據：侯22.44%、柯 17.71%；加權後：侯16.98%、柯25.09%」，柯學魔術就是這麼簡單，硬生生的將原本領先將近5%的侯友宜變成了倒輸8%。「趨勢民調」中，也是一樣的玩法，至於世新民調則是完全沒有公布原始數據。

張禹宣更說，「你或許會問，那為何跟柯文哲拋出的數據不一樣。理由很簡單，因為民調中還將柯郭賴、侯郭賴、柯侯郭賴這些現實不會發生的情境都納入，再經過特殊的柯學調和得到的最終數字。但就是沒有最有可能發生的侯柯、柯侯VS賴蕭。隱藏這些交叉分析跟原始數據，丟出離奇的加權調和，難道叫做想贏過民進黨？難道就叫做公平？難道就叫做科學？」

張禹宣最後也坦言，「不是國民黨只想提會贏的方法，是柯文哲不能接受自己會輸的方法，如果全民調輸了？那就調到會贏。有些人肯定會反嗆，那既然穩贏國民黨幹嘛不敢比？理由很簡單，不是不敢是不必比，當柯文哲持續叫囂消耗，最後的結果只會讓自己的民調持續走頹，持續深化國民黨基本盤，何樂不為？」