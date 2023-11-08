就算是親情，在金錢面前也容易生變。大陸上海3兄妹原本承諾放棄繼承上億遺產，留給80歲老父親安享晚年，豈料聽聞父親準備再婚消息，兄妹們立刻反悔，提訴訟要求繼承上，如今法院判決也出爐。

綜合陸媒報導，于姓3兄妹的母親在10多年前因故去世，3人忙於事業，長年居住在海外，鮮少回家陪伴老父親，因此決定一起公證放棄房產繼承權，將母親遺產留給爸爸，並從中撥錢請專人照護打理老父親生活。

但近日高齡80歲的父親卻傳出了再婚消息，3兄妹得知後憤恨不平，提起訴訟要求繼承亡母遺產。妹妹控訴，當時公證的條件就是父親不會再婚，而且他們還發現，父親隱瞞自己帳戶還有1000萬存款一事，涉嫌詐欺，才會提出訴訟。老父親則反擊，兒女長年在海外，對自己不聞不問，才會想再找個伴陪自己走過人生最後，也沒刻意隱瞞千萬存款，是因為兒女沒問，所以自己也沒說。父親控訴兒女們都清楚家裡財務狀況，當初願意放棄上億遺產，如今卻以千萬存款為由計較，懷疑背後動機不單純。

這起案件經過長達10年訴訟，日前二審判定出爐，法官認為父親未告知千萬存款不構成詐欺，宣判3兄妹不得要求父親讓出繼承權。