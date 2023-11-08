2014年柯文哲與連勝文的台北市長選舉，柯文哲當時面對連勝文質疑自己是墨綠時稱，「我說過我是墨綠，當時是為了向這個社會證明你的槍傷是真的，我這樣講，是為了台灣社會的和諧」。前立委郭正亮8日在黃暐瀚《下班瀚你聊》網路節目中披露，這句金句是洪智坤幫柯文哲想的，連勝文太老實了，真的問這一題！

郭正亮回憶這場選舉，他自己扮演辯論的挑戰者，就是電視辯論之前的預演，把最尖銳的問題都拿出來問柯文哲，後來柯文哲跟郭說「你問的比連勝文狠100倍」！

郭正亮提到，當時那個預演，柯文哲幕僚都坐在下面，柯也願意讓幕僚聽到，因為有些問題尖銳到…「我是資料大王，柯文哲以前幹過什麼屁事，我都知道」，且姚立明也在現場，那時候洪智坤也在幫他。

郭正亮透露，事實上柯文哲那句金句，說什麼墨綠那句話，就是洪智坤發明的，洪智坤幫柯文哲想的。

「結果連勝文真的問這一題」，郭正亮直言，連勝文太老實了，柯文哲真的是很聰明。

2014年11月7日，當時國民黨台北市長候選人連勝文與無黨籍台北市長候選人柯文哲進行電視辯論。連勝文質疑柯文哲根本不是淺綠，因為柯曾說自己是墨綠。

柯文哲當時回答稱，「我說過我是墨綠，當時是為了向這個社會證明你的槍傷是真的，我這樣講，是為了台灣社會的和諧；可是你今天在講我是墨綠的時候，你是在撕裂這個社會，謀的是你個人的政治利益」。