民進黨總統參選人賴清德7日公布競總核心名單，前文化部長鄭麗君擔任國政顧問團召集人。而副手人選，賴辦透露登記前一天或當天就會知道，鄭麗君、駐美代表蕭美琴都被討論。前立委郭正亮斷言，賴的副手就是蕭美琴，美國也知道，但傳出鄭麗君擔任副手是要「拱人上位」，就算鄭沒當副手，未來也會分到其他位置。

賴清德7日公布競總核心成員名單，鄭麗君擔任國政顧問團召集人，對於副手人選，賴辦發言人陳世凱8日接受專訪時表示，登記前一天或當天就會知道，也證實鄭麗君、蕭美琴有被討論過，但其他有誰並不曉得。

對於鄭麗君是否還有副手可能性，郭正亮8日在《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》表示，副手本來就不會是鄭麗君，因為跟賴清德沒有互補性。

而外傳鄭麗君可能當副手的消息，郭正亮表示，不是新潮流講的，但會有「拱人上位」的作用，「副手沒有，你也要安排位置」，就像之前拱鄭麗君參選台北市長也一樣，事實上大家都知道不可能，但人家一定會分給她一個位子，因為要對這個世代做交代。

主持人黃暐瀚推測鄭麗君可能會接任的位置，會是行政院副院長？郭正亮表示，這還不知道，但歷來民進黨的行政院副院長都是搞經濟的。

黃暐瀚提到，先前鄭麗君曾幫賴清德領表參選，跟賴關係很好。郭正亮說，跟謝長廷關係最好的是葉菊蘭，也是葉幫忙領表，但最後謝長廷搭檔蘇貞昌，「最後還是要折衝，最信任的人不一定能做夠坐到本來想的位置」。

對於賴清德的副手，郭正亮直言，駐美代表蕭美琴的關鍵是美國跟蔡英文，賴的副手「就是蕭美琴」，美國也知道。蕭比賴懂美國，這是大互補，且蕭美琴本來就是半個新潮流、是英系跟新潮流，蕭、賴也算互相欣賞。