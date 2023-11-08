25歲的越南選美皇后阮垂仙（Thuy Tien）2021年奪得國際小姐寶座，在Instagram上有260萬粉絲追蹤，她不時分享日常生活，照片風格可以性感火辣，也可以清純可愛，還有許多與品牌合作的推廣照，在全球各地留下足跡，生活應該相當優渥，不料驚傳她被越南商人控告欠債不還，消息一出令外界感到訝異。

根據《越南快訊（VnExpress）》報導，胡志明市人民檢察院開庭審理阮垂仙一案，阮垂仙去年11月被越南商人鄧翠莊（音譯，Dang Thuy Trang）提告，鄧翠莊聲稱阮垂仙2017年向她借了15億越南盾（約新台幣200萬元），作為選美比賽的資金，當時阮垂仙簽下借據，但事後阮垂仙撕毀借據，因此鄧翠莊憤而提告，要求阮垂仙償還24億越南盾（約新台幣310萬元），金額包含欠款與額外補償，並要向鄧翠莊公開道歉。

胡志明市舊邑郡（Go Vap District）地方法庭以缺乏具體證據為理由，駁回了鄧翠莊的控告，鄧翠莊繼續上訴，阮垂仙的律師否認對方指控，表示阮垂仙曾經簽署了借款協議，但鄧翠莊並沒有給她任何錢，雙方各執一詞，法院則延遲開庭時間，以便有更多時間核查雙方提出證據，下次將於11月14日開庭。

阮垂仙兩天前才PO出在戶外的拍攝，只見她穿著民俗服飾，與當地小孩互動，親和力十足，她也有感而發寫下「Peace（和平）」，貼文獲得4.3萬人按讚，也有網友在底下鼓勵她，希望她順利挺過這場官司。她的五官神似南韓女團TWICE成員娜璉，貼文總能獲數萬人點讚。