2名台灣男性觀光客日前投宿韓國大邱一家旅館，住宿期間抱怨連連，還在房中大肆破壞、灑滿尿液後悄悄退宿。但因兩人已出境，業者求償無門，只能期盼導入保證金制度等對策。

韓媒YTN電視台3日先以「外國觀光客對客房進行『小便恐攻』」為題，報導這起發生在韓國大邱中區一處旅館的事件。朝鮮日報隨後在報導中指明這2名觀光客來自台灣，報導刊出當時已離開韓國。

這家旅館主要向外國旅客提供服務，當事業者向媒體表示，這2名台灣旅客以不含早餐的優惠價格預約了兩間房，在10月23日入住、26日晚上離開，但其中一間房到處灑滿尿液，毛巾也都被尿液浸濕，因為尿騷味久久不散，業者只好無奈取消之後的所有住宿預約。

崔姓業者說，其中一名A男在住宿期間不停投訴，包括旅館不免費提供提早入住、不提供早餐、櫃台非24小時服務等，25日還突然抱怨冷氣不能使用，但經旅館人員查看，發現房內冷氣插頭當時是被拔掉的狀態，冷氣自然無法開啟。

南韓大邱一家旅館業主投訴，2名台灣男子入住期間大搞破壞，求償無門。

到了26日晚上，業者收到住宿預約平台通知，得知A男留下負評後前往A男房間確認，但無論怎麼敲門都沒有回應，業者迫不得已打開房門查看，才發現A男已經離開，且房內到處散發惡臭，包括床後的牆面、牆角等到處都沾上尿液，馬桶則被濕紙巾徹底堵住。

旅館人員花了好幾天都無法將房間散發的惡臭消除，必須完全換掉房內的壁紙，但包括特殊清掃、重新鋪設壁紙的費用，加上因惡臭而取消的預約損失，業者完全求償無門。

業者表示，住宿預約平台表示這類紛爭須由顧客自行解決，但業者透過平台通訊系統找上A男，只得到一連串辱罵回覆；警方也表示這類事件並非重大犯罪，無法透過跨國警方合作求償，最多只能以目前取得的個資，在A男下次入境韓國時收到通報，幾乎等於業者只能倒楣認賠。

而在朝鮮日報刊出的截圖中，名為Jyun的台灣帳號在27日留下評論，聲稱被中國大陸老闆娘威脅騷擾，主張老闆娘在發現冷氣延長線插座插頭沒插上後，一直找他麻煩，還栽贓他在房間尿尿、亂丟棉塊導致馬桶阻塞等。

這類外國旅客的住宿糾紛在疫情解封後大增，據韓國消費者院統計，今年8月韓國境內收到的旅宿相關投訴較去年同月增加2成，且與外國觀光客產生糾紛時，通常因對方很快就出境，難以收回相應賠償。

韓國旅宿業界也因此出現希望導入保證金制度等對策的聲音，韓國旅宿中央會大邱支會長裴相才（音譯）表示，實際受害的業者相當多，有必要實施制裁措施，讓這些曾在韓國滋事的觀光客下次入境時無法再做出類似行為。