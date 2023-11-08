民進黨主席暨總統參選人賴清德今（8）晚出席「賴桑與我粉絲見面會」，七位《賴桑與我》畫師合作，完成一系列與Luke的故事，賴清德也提到自己的愛狗Luke是在他跑行程過世，生病有好幾天了，年紀很大，根據獸醫師說，大概18歲。

提到生病的Luke，賴清德說，平常出門之前會看看，回來看到狗狗好好，心裡會很安慰，之前沒想到Luke會畫成漫畫，還成為系列故事，所以當時他沒有特別跟製作單位說，Luke身體不好，本來想看看能不能撐得過去，但是最後還是這一系列尚未完成就過世了，可能是老邁的關係。

此外，對於全台新增寵物登記數量已超過新生兒數，賴清德承諾，政府應該支持毛小孩與貓咪，寵物不僅是生活陪伴，也是一個產業，每個人在照顧寵物的過程中會碰到的生老病死等環節問題，政府都應協助解決，讓台灣成為動物友善國家。

賴清德今晚與賴桑與我粉絲見面會的現場，聚集了創作《賴桑與我》的七位畫師（小水熊庫瑪、元綺、工作日誌、諾米、消極男子、Kurt、Paparaya）以及其他超過15位網路上的高人氣繪師，各自帶來親筆繪製「賴桑與 Luke」的畫作一同共襄盛舉，賴清德也與現場繪師們合影留念，場面溫馨熱絡。

今晚共有超過 20 位創作者出席，聚焦分享創作心得、毛小孩等議題。

主持人宜蘭在活動開始時，幽默提問現場參與的繪師們是「貓派」還是「狗派」。現場有養貓的「貓派」繪師開玩笑地分享到，因為平時大多與貓咪相處，有時候會不小心將Luke的動作繪成貓咪；亦有繪師分享在畫「賴桑與我」時，因為後來才得知Luke已經過世，因此改掉原本的畫風與內容，並刪掉Luke的陰影，成為這個系列結束前的小彩蛋。

其中繪師Egan也分享在花蓮當獸醫助理時，當時還是立委的蕭美琴，養的貓咪有慢性病；這隻老貓後來跟著一起出國。

賴清德在致詞表示，非常謝謝繪師們共同完成這九集的《賴桑與我》企劃，因為有了這個企劃，讓他更了解文化與藝術產業工作者的工作內容。他表示，這段時間能跟許多不同的圖文創作家們一起相處另他非常感動，代表台灣的社會進步且多元，只要有夢想，任何行業都能在台灣發光發熱。

賴清德指出，他是唯一完整提出國家政策藍圖的候選人，在一系列的國政藍圖中，其中就包含以「文化永續 世界台灣」為主軸的文化政策。賴清德表示，希望可以透過文化政策，讓台灣的文化能夠永續發展，他表示，科技就像翅膀，能夠將台灣帶到全世界，讓台灣佔有一席之地；而文化則是台灣的根，更是台灣的臉龐，讓世界能夠透過文化，認識真正的台灣，也讓世界了解台灣的獨特與美麗。