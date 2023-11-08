今年4月，SpaceX的星艦火箭首次飛行，卻以爆炸收場。半年多後的現在，SpaceX宣布，11月中旬可能迎來第2次發射。

太空飛行(space flight now)報導，上周五，SpaceX網站宣布，他們聳立一段時間的星艦-超重型火箭的第二次綜合飛行測試（IFT-2）「最快可能在 11 月中旬發射，尚待監管部門批准」。

消息人士指出，最快可能會在11月13日發射，但這只是公司的猜測，還未得到美國聯邦航空管理局（FAA）的確定。

上星期， FAA網站提到「已完成星艦-超重型火箭安全審查」。不過該機構的聲明表示，「還有環境審查要通過，那是美國魚類和野生動物管理局（FWS）負責，他們同意之後，FAA才會發出發射許可。」

在經過4月的失敗後，SpaceX對火箭本身，以及發射基礎設施都進行多項升級，其中最大的改是第二級火箭的「熱級分離系統」，也就是第二級火箭可以主動點火脫離，避免上回因速度不足無法脫離的情況。另外，33具火箭引擎的電子推力向量控制 (TVC) 系統也做出改良。

上一次的發射，巨大的火箭噴氣對底下的水泥基座造成嚴重破壞，因此FWS 一直在評估發射台的減震升級：水冷式鋼製火焰偏轉器，又稱為水淋系統。

太空飛行網站詢問FWS，是否同意了Space X的修正，他們沒有提供有關進展的最新消息。

NASA 一直在熱切關注星艦火箭系統的進展，這對2024年是否可以再次前往月球非常重要。NASA 與波音合作的太空發射系統(SLS)火箭的研發進度並不順利，時間太長，也過於昂貴，因此阿提米絲計畫(Artemis)有可能改用星艦火箭進行。